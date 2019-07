Dieser Batman rettet Tiere vor Leben im Zwinger

Der 27-jährige Amerikaner Chris van Dorn liebt Tiere, Batman und das Fliegen. Nun hat er seine drei Leidenschaften zu einem außergewöhnlichen und hilfreichen Hobby zusammengefasst: Er vermittelt notleidende Tiere aus dem Tierheim an eine „Für-immer“-Familie. Das tut er in seinem Batman-Kostüm und wenn ein Tier und das zukünftige Herrchen weit auseinander leben, nimmt er die Vierbeiner schon mal in seinem Flugzeug mit.