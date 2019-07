Kinder stehlen Auto für Roadtrip durch Australien

Die vier Kinder packten in Rockhampton etwas Geld und Angelausrüstung in ein Allradauto eines der Familien ein und düsten durch den Bundesstaat Queensland Richtung Süden. Nach etwa 1000 Kilometern war am Sonntagabend die Reise für die junge Truppe schließlich vorbei - in der Stadt Grafton in New South Wales wurden sie von der Polizei gestoppt.