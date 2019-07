Dem Wolf geht es jetzt an die Gurgel

Der Grund für die Aufregung: Innerhalb von nur zwei Wochen hat Insegrim auf der Tofernalm in Großarl zwischen 20 und 25 Schafe gerissen. Er gilt somit laut dem in Salzburg erstellten Managementplan zum Umgang mit dem Tier als Problemwolf. Weitere 20 Schäfchen werden im Pongau noch vermisst. „Die Bauern in diesem unübersichtlichen Gebiet haben bereits all ihre Schafe von der Alm abgetrieben“, bestätigt Rupert Quehenberger, Präsident der Salzburger Landwirtschaftskammer.