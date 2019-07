Discobesucher (20) biss Türsteher in die Hand

„Gegen halb eins in der Früh musste im Zuge einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Villach Security-Personal einschreiten. Dabei wurde ein 20-jähriger Beteiligter aus dem Bezirk Villach-Land von einem 48-jährigen Security-Mitarbeiter aus Villach mittels Körperkraft vor die Disko gebracht“, so ein Polizist.