Tornado fegt über Ort hinweg: 11 Häuser beschädigt

Heftige Unwetter mit starken Regenfällen und Gewittern haben am Freitag in Teilen Deutschlands für Verletzte und große Schäden gesorgt. In Bobenheim am Berg in Rheinland-Pfalz beschädigte ein Tornado nach Angaben der Polizei elf Häuser teils erheblich. Auf der A4 in Thüringen verunglückten bei Starkregen 17 Autos. Mindestens 23 Menschen wurden laut Polizei verletzt, sechs von ihnen schwer.