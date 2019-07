Türkei überlegt auch Kauf von US-Raketenabwehr

Die türkische Regierung hatte bisher argumentiert, das amerikanische Angebot sei nicht so gut wie das russische und man könne von dem bereits 2017 abgeschlossenen Geschäft mit Moskau nicht mehr zurücktreten. In früheren Jahren habe man sich mehrfach um Patriots beworben, ohne sie zu bekommen, so die Türkei - ein Argument, dem sich US-Präsident Donald Trump bei einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilweise anschloss.