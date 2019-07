Influencerin ohne Bargeld auf kroatischem Festival

Aus Österreich stürzt sich „Influencer of the Year 2018“ Tatjana Kreuzmayr in ihr ganz besonderes Priceless-Reiseabenteuer und besucht dabei das Sonus Festival in Kroatien. Die Grundschul-Lehrerin und Tochter des erfolgreichen österreichischen Sängers Waterloo hat sich seit 2015 blitzschnell zu einer der interessantesten Bloggerinnen des Landes entwickelt und beschäftigt sich neben Reisen auch mit Mode, Fitness, Lifestyle und Kosmetik. „Für meinen Blog lege ich großen Wert darauf, ehrlich zu sein. Ich möchte mich nur mit Produkten und Dienstleistungen befassen, hinter denen ich voll und ganz stehen kann. Daher freue ich mich schon sehr auf die Erlebnisse und Konzerte, die mich beim Sonus Festival in Kroatien erwarten. Ich bin mir sicher, dass ich mit vielen neuen Inspirationen und schönen Erinnerungen heimkommen werde, die ich ohne dieser Priceless Experience nicht erlebt hätte“, sagt Influencerin Tatjana Kreuzmayr über ihr bevorstehendes musikalisches und auch gastronomisches Abenteuer.