Ella Hughes: Von „Game of Thrones“ zum Pornostar

Ella Hughes spielte in der sechsten Staffel von „Game of Thrones“ eine Postituierte in einem Bordell von Westeros. Als sie diese Rolle drehte, studierte sie noch Jura an der Universität Southampton und wollte Anwältin werden. Doch sie musste von früh bis spät lernen, hatte keine Zeit für einen Job. Also begann sie, als Amateur-Modell für Fotografen zu arbeiten. Das war schnell verdientes Geld.