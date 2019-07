Wo der Postmann nicht einmal EINMAL klingelt

Während mehr als 100 Haushalte einer Streusiedlung in der Umgebung ihre Post direkt zugestellt bekommen, müssen die Bewohner von vier Häusern in Stephanshart (NÖ) den Weg zum Landabgabekasten in Kauf nehmen. „Bei uns gibt es zwei Anrainer mit Schlaganfall, zwei mit Bewegungseinschränkungen. Mit zunehmendem Alter wird der Weg zum Postkastl immer mühsamer. Wir wollen eine Gleichbehandlung durch die Post“, wandte sich der 75-jährige Rudolf K. nun hilfesuchend an die „Krone“.