Drei Jugendliche nach Raub auf Teenager überführt

Die Taten waren am 24. Juni in Linz-Urfahr passiert. Mit den Worten „Gib mir dein Geld - ansonsten knallt’s“ verlangten drei vorerst unbekannte Jugendliche von einem 16-Jährigen auf einem Skaterplatz Bargeld. Um in Ruhe gelassen zu werden, gab ihnen dieser 20 Euro.

Später traf der junge Mann das Trio bei einem Discounter in der Freistädter Straße zufällig wieder. Dort wurde er ein weiteres Mal bedrängt, Geld herauszurücken. Die drei Räuber erbeuteten dabei 70 Euro. Nach dem Überfall alarmierte das Opfer die Polizei, ein Fahndung verlief zunächst erfolglos.