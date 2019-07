59-Jähriger nach diversen Drohungen festgenommen

Der Salzburger schrie und warf bereits am frühen Nachmittag am Salzburger Hauptbahnhof mit Gegenständen herum und wurde diesbezüglich wegen Ordnungsstörung und Lärmerregung angezeigt. Am späten Nachmittag beschimpfte und bedrohte der Mann in Salzburg-Itzling zwei Personen mit dem Umbringen. Beim Eintreffen der Polizei schlief der alkoholisierte 59-Jährige auf einer Parkbank, verhielt sich jedoch während der Amtshandlung zunehmend aggressiv.