Perfekter Start in Europameisterschaft

Die Ausgangslage kann sich sehen lassen. Bereits im Vorjahr wurde Partner Moritz Kindl Fünfter. Entsprechend motiviert legte Salzburgs Vorzeige-Beachtalent Laurenz Leitner, der mit Hallensaisonende die PSVBG Salzburg verlassen hat, auch bei der U22-Europameisterschaft in Antalya los. Die Entscheidung um den Aufstieg in Achtelfinale oder Zwischenrunde fällt am Freitag.