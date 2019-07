Uttendorf: Schaden beträgt 4,8 Millionen Euro

In die Gesamtsumme von 4,8 Millionen ist auch ein Ein-Millionen-Euro-Anteil für das geplante Schutzprojekt enthalten, bei dem auf den letzten 400 Metern des Manlitzbaches vor der Mündung in die Salzach eine Steinsicherung gebaut wird. Darüber hinaus werden zwei weitere Wildbachsperren, eine oberhalb und eine unterhalb der bestehenden, errichtet. Baubeginn soll bereits in diesem Herbst sein.