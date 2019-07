Antibiotika machen anfälliger für Grippeviren

„Wir haben herausgefunden, dass Antibiotika eine frühe Stufe der Grippeabwehr auslöschen können“, wird Andreas Wack vom an der Studie beteiligten Francis Crick Institute in London in einer Aussendung zitiert. Demnach haben Mäuse, denen zuvor mehrere Wochen Antibiotika verabreicht wurde, nach einer Infektion mit Grippeviren, fünfmal mehr Influenza-Erreger in der Lunge als Mäuse einer Kontrollgruppe.