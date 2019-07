Gasflasche explodierte: Steirer verletzt

Gegen 18.30 Uhr wollte der 42-Jährige Gartenhüttenbesitzer eine Gasflasche umlagern. Dabei explodierte diese, wodurch der Mann Verbrennungen unbestimmten Grades erlitt. In der Folge fing die Gartenhütte Feuer und stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und um 19.35 Uhr Brand-Aus gegeben werden. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Bezirksbrandermittler sowie einen Sachverständigen geführt. Der Verletzte wurde mit dem ÖRK in das LKH Bruck an der Mur verbracht.