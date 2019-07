Nur in der Mitte klafft eine Lücke

Mit 26 Kickern ist Salzburg in die vergangene Saison gestartet. 29 sind es nach aktuellem Stand für die bevorstehende. Gesetzt den Fall, dass Leih-Arbeitgeber Philadelphia Carlos Coronel früher als geplant an die Bullen zurückkehren lässt, der 22-jährige Brasilo in Salzburg einen neuen Vertrag unterschreibt. Um hinter Cican Stankovic vorläufig als Nummer zwei zu fungieren.