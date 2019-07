Möwen könnten Superkeime auf Menschen übertragen

Bakterien dieser Art können Krankheiten wie Harnwegsinfekte, Blutvergiftung oder Meningitis verursachen. Die in der Fachzeitschrift „Journal of Antimicrobial Chemotherapy“ veröffentlichte Studie basiert auf den Proben von 550 Silbermöwen. „Wir hatten nicht erwartet, so hohe Werte an multiresistenten Kolibakterien zu finden“, zeigte sich der Forscher Mark O‘Dea am Mittwoch überrascht.