Eine „Jacqueline“ für Schöfegger und Boustani

In den vergangenen Monaten haben Laura Schöfegger und Anna Boustani bereits mehrmals bewiesen, dass sie in der erweiterten Weltspitze angekommen sind. In Japan versuchen sie nun an die Leistungen der jüngsten Vergangenheit anzuschließen, auch wenn die Bedingungen nicht zu vergleichen sind. „Marseille ist bekannt für Starkwind, hier in Japan sind die Bedingungen doch etwas anders. Es gibt überwiegend Leichtwind. Aber wir haben bereits in Genua bei Leichtwind bewiesen, dass wir mit den Besten mithalten können, weshalb wir sehr optimistisch sind, auch hier zu bestehen,“ zeigt sich die in St. Gilgen lebende gebürtige Salzburgerin optimistisch.