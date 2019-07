Belgier Hermans nach Glocknersieg Ö-Tour-Führender

Vorzuwerfen hatte sich Zoidl nach der Klettertour zum höchsten Punkt der Rundfahrt aber nichts. „Ich habe es gut gemanagt, mehr war nicht möglich.“ Nach der 5. Etappe von Bruck an der Glocknerstraße über den Gerlospass und die Bergwertung bei Niederau nach Kitzbühel folgt am Freitag das Tour-Finale mit der Bergankunft beim Alpenhaus am Kitzbüheler Horn.