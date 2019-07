Zwei Alpinisten am Dachstein ausgerutscht

Zwei Alpinisten sind am Dienstag am Dachsteinmassiv in Ramsau auf steirischer Seite im Bezirk Liezen auf einem Schneefeld abgerutscht und haben sich schwer verletzt. Die 51-jährige Wienerin und der 48-jähriger Kärntner schlitterten laut Polizei rund 20 bis 30 Meter ab, bevor sie schwer verletzt im felsigen Gelände landeten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.