Fünf Kletterer saßen in einer Felswand fest

Fünf Kletterer aus Belgien sind am Dienstagabend am Untersberg in Marktschellenberg (Bayern) nahe der Grenze zu Salzburg in Bergnot geraten und schließlich von der Bergwacht und zwei Hubschraubern gerettet worden. Laut bayerischem Roten Kreuz saßen die Alpinisten am Einstieg zu einer anspruchsvollen Route fest, weil es dunkel wurde und die weitere Wettersituation unklar war.