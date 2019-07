Axt-Dieb von Polizeihund „Loris“ geschnappt

Denn tatsächlich sollte es sich, wie die Ermittlungen ergaben, bei dem Verdächtigen um einen Häftling handeln, der nach einem Freigang nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt war, wie Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwoch mitteilte. Am Dienstag plante der mutmaßliche Täter, ein gebürtiger Russe, offenbar seinen nächsten Coup und schlug buchstäblich in der Gredlerstraße im Bezirk Leopoldstadt zu - und zwar mit einer Axt.