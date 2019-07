„Für uns gibt es nur Liga und Cup“

Typisch für Sonnleitner, der von den Fans überlegen zum „Rapidler des Jahres“ gewählt wurde, noch zwei Jahre Vertrag hat, jetzt in seine zehnte Saison in Hütteldorf geht: „Es kann einfach nicht sein, dass ich hier keinen Titel hole“, ist Sonni kämpferisch. Und optimistisch: „Für uns gibt es nur die Liga und den Cup. Während andere in Europa spielen. Warum sollten wir nicht Meister werden? Aber da müsste alles passen.“