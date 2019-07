Wiener Prater wird erneut zum Party-Hotspot

Gestartet wird das fulminante Programm am Freitag um 18 Uhr mit einem ausgewählten DJ-Line-up auf der Bühne am neuen Calafatiplatz. DJ Mastercash, DJ Cream-T, DJ Mosaken und Sam the Kid sind mit von der Partie. Ab 1 Uhr geht es im Prater Dome (2., Riesenradplatz 7) und der Pratersauna (2., Waldsteingartenstraße 135) bis spät in die Nacht weiter.