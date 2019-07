Viviani sprintet in Nancy zu 1. Tour-Etappensieg!

Zu den Protagonisten der Etappe, die über 213,5 Kilometer führte, gehörten der Schweizer Michael Schär, der Franzose Yoann Offredo und der Belgier Frederik Backaert. Das Trio bildete lange die Spitze, der Maximalvorsprung betrug dreieinhalb Minuten. Als Letzter wurde Schär 16 Kilometer vor dem Ziel vom Feld gestellt. Am Mittwoch folgt für den Tour-Tross ein hügeliges Teilstück in den Vogesen. Nach dem Start in Saint-Die-des-Vosges stehen auf den 175,5 Kilometern bis zum Ziel in Colmar vier Bergwertungen auf dem Programm. Zwei davon - Haut-Koenigsbourg und Trois-Epis - gehören zur 2. Kategorie.