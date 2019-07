Einbrecher stehlen Hund! England-Star stinksauer

Nach einem Einbruch in sein Haus in Los Angeles vermisst England-Stürmer Daniel Sturridge seinen Hund und ist bereit, für ihn eine hohe Summe zu zahlen. Am späten Montagabend (Ortszeit) sei in das Haus des 29-Jährigen in Los Angeles eingebrochen worden, postete der sichtlich verzweifelte Fußballer in Videos (siehe oben) und Fotos auf Instagram.