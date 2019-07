„Wer einmal Schnecken isst, wird sie lieben“

Vor weit mehr als 100 Jahren gab es in Wien einen traditionellen und populären Schneckenmarkt. Dieser kommt auch in der aktuell fertiggedrehten Netflix-Serie „Freud“ vor. Der Schneckenverkäufer wird von Andreas Gugumuck gespielt. Nur viel schauspielern muss er zumindest was das Schneckenverkaufen angeht, nicht, denn das macht er seit 2010 hauptberuflich. Im Jahr 2007 hat er in einem Magazin über Haubenkoch Christian Petz gelesen und war begeistert. Also fing er, eigentlich aus einem Scherz heraus, mit dem Schneckenzüchten an. „Historisch gesehen war Wien und nicht Paris über Jahrhunderte die Schneckenmetropole schlechthin“, betont der Selbstständige im City4U-Talk.