Touristin zwickte Ticket nicht sofort: Geldstrafe

Der Tag hatte für Martina G. schon früh begonnen: Mit dem Nightjet kam die Berlinerin am Hauptbahnhof an. Mit gültigen Tickets ging es für die 60-Jährige zuerst nach Neuwaldegg, später retour in die City. „Am Nachmittag wollte ich mit meiner Schwester zum Hotel fahren.“ Nachdem die Berlinerin aber keine Münzen mehr für den Bim-Automaten hatte, kaufte sie in der Trafik am Schottentor noch schnell eine Fahrkarte.