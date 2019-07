Kärntnerin (21) wegen Tierquälerei vor Gericht

Eine junge Kärntnerin hat sich am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Tierquälerei verantworten müssen. Sie war geständig, ihre zwei Katzen zwei Monate in der versperrten Wohnung gelassen zu haben, ohne sie zu versorgen. Die Tiere verdursteten. Die 21-Jährige kam mit einer Diversion davon. Ihr Bruder sei zuckerkrank und habe deshalb ins Krankenhaus müssen, erklärte die Angeklagte. „Ich habe mich in der Wohnung eingeengt gefühlt. Ich war viel unterwegs.“ An die Katzen habe sie nicht mehr gedacht. „In meinem Kopf hat‘s einfach ausgesetzt.“ Richter Gernot Kugi fragte: „Hat es einen Moment gegeben, als ihnen die Tiere leidtaten?“ - „Ja, aber da war es schon zu spät.“