Wassermassen reißen Straßen mit: Ein Todesopfer

Der Rio Cidacos, ein Nebenfluss des Ebro, sei am Montagabend innerhalb weniger Stunden von elf Zentimetern auf 4,23 Meter angewachsen, berichtete die Zeitung „El Pais“ am Dienstag. Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie zahlreiche Autos in den braunen Fluten durch die Straßen trieben.