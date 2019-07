Bayerns Rekord-Deal stellt sich auf Deutsch vor

Das „Servus“ kam Lucas Hernandez schon ganz locker über die Lippen. „Ich bin glücklich hier zu sein, ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern. Also, pack ma‘s“, fügte der 23 Jahre alte Franzose bei seiner Begrüßung auf deutsch an - in der ersten Reihe des Presseraums der Allianz Arena lächelten Ehefrau Amelia Llorente und Söhnchen Martin im roten Bayern-Trikot mit der Nummer 21 und der Aufschrift „Papa“.