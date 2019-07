Sexuelle Übergriffe? Papst-Botschafter unter Druck

Der Vatikan hat die Immunität des Botschafters des Papstes in Frankreich aufgehoben. Hintergrund ist eine Untersuchung gegen den Kirchenmann wegen des Verdachts sexueller Übergriffe. Das französische Außenministerium habe dafür eine entsprechende Bestätigung erhalten, erklärte eine Ministeriumssprecherin am Montag. Zuvor hatte das Außenministerium den Antrag auf Aufhebung der Immunität der Pariser Staatsanwalt an den Vatikan weitergeleitet.