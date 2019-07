Extreme Regenfälle setzen Washington unter Wasser

In lediglich einer Stunde seien am Montag jene Mengen an Regen vom Himmel gekommen wie sonst in einem Monat, hieß es von US-Wetterdiensten. Nicht nur in der US-Hauptstadt Washington mussten zahlreiche Straßen gesperrt werden, auch in Arlington im Bundesstaat Virginia, das direkt gegenüber am Pontomac River liegt, musste sich Einsatzkräfte für gravierende Überschwemmungen infolge der extremen Regenfälle rüsten.