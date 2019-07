Mister Wang lässt die Gaißau weiter warten

Glauben schenken will der Gastronom dem nicht. Die betroffenen Grundeigentümer wollen sich in den kommenden zwei Wochen beraten: „Wie will er investieren, wenn er nicht einmal die Forderung der Bundesforste zahlen kann“, so Höllbacher. Die Förster warten immer noch auf ihre ausständige Pacht in sechsstelliger Höhe, die sie bereits beim Landesgericht Salzburg Ende Mai einklagten: „Wir warten die gerichtlichen Schritte ab“, berichtet Pia Buchner, Sprecherin der Bundesforste. Fest steht: „Das Vertragsverhältnis mit Herren Wang ist aufgelöst, wir streben keine Fortsetzung an. Es braucht einen Neustart“, so Buchner. Aufgegeben wird nicht: Eine Gruppe von Unternehmen, Gemeinden und Tourismusverbänden bereitet sich auf mögliche Konkurs- oder Verkaufsverhandlungen vor: „Wir sind in Gesprächen, Problem ist aber, dass Herr Wang nicht greifbar ist. Wir wissen nicht, was er vor hat“, so Waltraud Ablinger-Ebner, Vizebürgermeisterin von Faistenau.