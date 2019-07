Gruppenvergewaltigung: Teenager (14) nun in Haft

Der Fall, der am Wochenende bekannt geworden war, schockiert über die Grenzen Deutschlands hinaus. Bei dem Verbrechen war am Freitagabend eine angeblich 18-jährige Frau in Mülheim an der Ruhr vergewaltigt worden - nachdem sie von der Gruppe Jugendlicher auf ein Waldstück in der Nähe eines Spielplatzes gelockt worden sein soll. Anrainer hatten die Polizei gerufen. Die junge Frau soll davor laut Medienberichten eine Stunde lang in der Gewalt der Burschen gewesen sein.