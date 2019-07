Bergheim gewinnt bei „Salzburg radelt“

Seit dem Start der Aktion im März als Teil einer bundesweiten Motivationskampagne wird täglich in ganz Österreich „Radel-Lotto“ gespielt. Wer bis 30. September mindestens 100 Kilometer in die Pedale tritt, nimmt an der Verlosung attraktiver Preise teil. Neben Betrieben, Schulen, Vereinen, Organisationen und Pfarren unterstützen auch 45 Gemeinden die Aktion. Unter ihnen wurde „Missouri“, der Platz für vier Räder bietet, verlost.