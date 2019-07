Forscher entdecken in Milchstraße „Zombie-Sterne“

Forscher der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) in Nürnberg haben eine neue Sternenklasse entdeckt. Es handelt sich dabei um sogenannte „Zombie-Sterne“, die offenbar eine Supernova überlebt haben und mit enormer Geschwindigkeit durchs All rasen. Zwei dieser von den Astronomen als Hyper-Velocity-Sterne (kurz: HVS) bezeichneten Sterne, konnten nun in der Milchstraße entdeckt werden.