Das sind die besten Rooftop-Bars der Stadt

# FREILUFT - Die Stadtterrasse

Als weiterer Place-to-be verwandelt sich das Dachgeschoss des Hochhaus Herrengasse bis 31. August in die Pop-Up-Bar „FREILUFT - Die Stadtterrasse“, und begeistert mit einem atemberaubenden Blick über die Stadt. Das Team rund um Barprofi Bert Jachmann mixt coole Drinks und Gastgeber aus den umliegenden Szene-Bars wie Robertos, Heuer, The Bank oder Motto am Fluss präsentieren jede Woche neue Signature-Kreationen. Mit italienischen Antipasti-Spezialitäten serviert von Luigi Barbaro Junior ist zudem für eine köstliche Stärkung direkt nach dem Büro gesorgt.

Tipp: Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen ist eine Reservierung unbedingt empfohlen!

Wo: 1., Herrengasse 6-8