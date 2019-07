Nach Musikfestival erwischte es zehn Drogenlenker

Die Beamten der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich wussten schon, warum sie ihr Netz an der Landesgrenze zu Salzburg bei Mondsee auswerfen. Kamen doch Hunderte Besucher eines Musikfestivals daher. Am Schluss wurden elf Führerscheine einkassiert, aber nur einer wegen Alkohol am Steuer. Alle anderen hatten Drogen intus gehabt.