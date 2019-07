Durch Dachfenster 6 Meter in die Tiefe gestürzt

In den Vormittagsstunden kletterte die 44-Jährige auf die Terrassen-Überdachung. Dabei passierte das Unglück: Die Tirolerin stolperte und flog ausgerechnet auf das in diesem Bereich eingebaute Dachfenster. Dieses hielt dem Aufprall nicht stand und brach. In der Folge stürzte die 44-Jährige sechs Meter auf die Terrasse ab und landete auf einem Tisch. Mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung wurde die Abgestürzte geborgen und ins Krankenhaus Hall eingeliefert.