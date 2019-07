Rempelei in U-Bahn endet mit zertrümmertem Kiefer

Eine unabsichtliche Rempelei beim Wiener Stephansplatz, ein Streit in der U-Bahnstation - und eine Station später liegt ein Wiener (33) mit doppeltem Kieferbruch am Boden! Nach diesen Etappen einer nächtlichen Prügelattacke auf einen Fahrgast vor zwei Monaten jagt die Polizei den Schläger nun per Fahndungsfoto.