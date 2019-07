Peinliche Panne bei Schweizer Armee-Kunstfliegern

Daumendrücken für Zeltweg

Die „Tiger“-Maschinen der Eidgenossen waren auch schon in Österreich im Einsatz, als Überbrückung in der Luftraumüberwachung bis zur ersten Anlieferung der Eurofighter. Mittlerweile werden sie nicht mehr für Kampfeinsätze genutzt. Für die heuer stattfindende „Airpower 19“ in Zeltweg von 6.-7. September ist die „Patrouille Suisse“ ebenfalls angekündigt. Sofern sie in die Steiermark finden.