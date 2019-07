Südtirolerin (55) verstarb in Hohen Tauern

Zu neunt brach eine Alpenvereinsgruppe aus Südtirol am Samstag eine Wanderung in der Schobergruppe, Hohe Tauern an. Bem Absteig auf einem markierten Steig auf rund 3000 Metern Höhe stolperte eine 55-jährige Südtirolerin und rutschte kopfüber in schroffes Gelände. Nach hundert Metern kam sie zu liegen. Sie erlag ihren tödlichen Verletzungen noch am Samstag.