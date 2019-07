So begleitete die „Krone“ das Electric Love

Festivals haben ihre eigenen Gesetze. Nicht nur für Veranstalter, Acts, Stars und Fans, auch für Journalisten. Gerade für Berichterstatter sind Live-Events eine besondere Herausforderung. Die Salzburg-„Krone“ begleitet das Electric Love am Salzburgring schon von Beginn an, also seit 2013. So natürlich auch heuer wieder. Diesmal auf allen Kanälen: Als offizielle Zeitung des Festivals, aber auch auf krone.at inklusive der city4u-Adabei-Storys, live mit dem Kronehit-Radio und natürlich auf Social Media wie Facebook und Instagram. Ein flaspiger Backstage-Report.