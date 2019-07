Wahl-Herbst beschert Politikern kurzen Sommertrip

Die Kvarner Bucht in Kroatien hat es Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) angetan: „Dorthin fahre ich bereits seit 15 Jahren auf Urlaub.“ Anfang August ist es für den Stadtchef wieder so weit.

Neue Welten will indes sein Vize Bernhard Auinger (SPÖ) entdecken. Von Kiel aus geht es per Schiff in den hohen Norden nach Norwegen. „Die Fjorde wollte ich mir schon immer einmal anschauen“, so Auinger zu seinem neuntägigen Trip.