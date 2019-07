Ritter Theuerdank und seine kleinen Gefährten

Königin Ehrenreich wählte den Ritter Theuerdank aus, um ihr in einer mittelalterlichen Welt voller hinterhältiger Schurken, Neidern und wilden Tieren zur Seite zu stehen. Also macht sich der wackere Recke quer durch das Zeughaus auf, um seine Mission zu erfüllen. Fast aussichtslos wäre das Abenteuer, wenn nicht junge Besucher – quasi als Knappen – an Theuerdanks Seite wären. Einer davon ist Emanuel, der am Zeughaus-Eingang eine Botschaft für den Ritter überreicht bekam und sie ihm später ehrfurchtsvoll übergibt. „Du musst dich beeilen“, flüstert der Bub dem Edelmann zu. Gut mitgedacht, kleiner Helfer!