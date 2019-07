42-Jähriger bei Explosion schwer verletzt

Das defekte Kühlaggregat wurde zum Vereisen von Wasserleitungen verwendet. Durch umherfliegende Teile wurde der Mann am Kopf und am Hals schwer verwundet. Vorbeifahrende Urlauber sahen den aufsteigenden Feuerball bei der Explosion und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Rettungshubschrauber flog den 42-Jährigen in das Landeskrankenhaus Salzburg.