Handfester Streit in Innsbruck eskaliert

Schwere Körperverletzung am Samstag in den frühen Morgenstunden in Innsbruck! Zwischen mehreren somalischen und vermutlich marokkanischen Staatsbürgern kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Zwei Beteiligte wurden durch eine abgebrochene Bierflasche Schnittverletzungen zugefügt. Die Täter sind auf der Flucht.