Betrunkene Pkw-Lenkerin (35) krachte in Motorrad

Gegen 16.20 Uhr fuhr der 61-Jährige in St. Anton am Arlberg mit seinem Motorrad auf der B197 in westliche Richtung. Zur gleichen Zeit bog eine Einheimische (35) mit ihrem Pkw von der Gemeindestraße kommend in die B197 ein. Dabei dürfte die Frau das von links kommende Motorrad übersehen haben. Es kam zur Kollision. Der Biker stürzte auf die Fahrbahn und rutschte einige Meter in Richtung Gegenfahrbahn. Er wurde von anwesenden Personen und vom verständigten Notarzt des Notarzthubschraubers C5 erstversorgt und anschließend erheblich verletzt ins Krankenhaus nach Zams geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der bei der Pkw-Lenkerin durchgeführte Alkomattest verlief positiv.