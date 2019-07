Ex-Mitarbeiter üben Kritik an Tierschutzverein

Der Österreichische Tierschutzverein betreibt aktuell zwei Höfe (in Niederösterreich und Frankenburg an der Grenze zu Salzburg), dazu Büros in Salzburg und Wien. Die Mitarbeiter berichten, dass sie von der Vereinsspitze alleine gelassen wurden. Im Winter soll es auch schon zu Engpässen beim Futter gekommen sein. Die Leitung sei auch gegen die geplante Gründung eines Betriebsrates vorgegangen. Einer der Mitarbeiter wurde nach mehr als 20 Jahren Dienstzeit gekündigt. Es geht jetzt auch um nicht abgerechnete Überstunden und Urlaube, die nicht konsumiert werden konnten. Die GPA-djp hat die Vertretung übernommen. Salzburgs Gewerkschaftschef Gerald Forcher: „Wir werden alles machen, dass wir die Kollegen unterstützen.“